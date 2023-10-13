الاحتلال يقصف مئات المواطنين في غزة خلال نزوحهم من منازلهم

الجمعة 13/أكتوبر/2023 - 06:56 م

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شارع صلاح الدين في غزة خلال تواجد المئات من النازحين قسرًا من منازلهم.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال ألقت منشورات للسكان عبر الطائرات الحربية منشورات، طالبتهم فيها بمغادرة شمال مدينة غزة وشمال القطاع فيما سمته "الحزام الناري"، ودعتهم إلى التوجه إلى منطقة جنوب وادي غزة، وأنه خلال نزوح أهالي المنطقة المهددة، باشرت قوات الاحتلال بقصف الشارع الرئيس المؤدي إليها.

وأفادت المصادر ذاتها، بإصابة عدد من المواطنين جراء القصف الذي استهدف النازحين.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، طالب في وقت سابق، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بضرورة أن يضع ثقله السياسي والمعنوي للحيلولة دون جريمة حرب جديدة تخطط إسرائيل لارتكابها، كجزء من حملتها الدموية ضد قطاع غزة عبر مطالبتها كافة سكان شمال القطاع بالانتقال فورا إلى جنوبه.

وأعلنت "الأونروا" في بيان، أن نحو 250 ألف مواطن لجأوا إلى مدارس ومراكز "الأونروا في مختلف أرجاء قطاع غزة المدمَّر، إضافة إلى نزوح نحو 250 ألف مواطن آخر داخل المجتمع المحلي.