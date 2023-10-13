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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة السيسي تستقبل الخبير الاقتصادي أحمد جلال.. صور

الحملة الرسمية للمرشح
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
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 استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرسمي في محافظة القاهرة الدكتور أحمد جلال الخبير الاقتصادي، المقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، وذلك في إطار لقاء الحملة الرسمية عدد من الجهات والمؤسسات والشخصيات العامة التي تعبر عن مكونات المجتمع المصري.

كان في استقبال  الدكتور أحمد جلال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي ومستشارها القانوني، الذي قدم التحية والتقدير للمقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني على زيارته مقر الحملة، مؤكداً أن الحملة حريصة على الاستماع إلى أصحاب الخبرة ومحبي الوطن المخلصين.

قال فوزي: “الأزمة الاقتصادية عالمية ومشكلة العملة منتشرة في جميع أنحاء العالم، وإننا تجاوزنا الجزء الصعب، والدولة بذلت جهد كبير خلال التسع سنوات الماضية”.
 

من جانبه، أكد الدكتور أحمد جلال الخبير الاقتصادي، أنه لا يتوانى عن تقديم ما يخدم الصالح العام، معبراً عن رغبته الصادقة في النهوض بلادنا إلى الأمام، مشيراً إلى أن هناك ثلاث محاور أساسية لابد من الإنتباه إليها في هذه الأزمة الاقتصادية وهي التضخم والدين العام والموازنة لأنهم ركائز النمو الاقتصادي، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة ولن تنتهي ليس في مصر فقط بل في أقوى الاقتصادات أيضاً، وأن ما حدث كان ضرورياً ومناسباً في حينه، مضيفا أن الانتخابات الرئاسية فرصة كبيرة لطرح تصور مختلف للسياسات الاقتصادية للمرحلة القادمة عما كانت عليه في السابق.
 

وأضاف جلال أن هناك ضرورة لوضع برنامج اقتصادي متكامل، يركز على التوازن الكلي، وتشجيع نمو يحقق العدالة الاجتماعية، مستهدفا في ذلك إعداد مبادرات لكل العاملين في الخارج و التصدير والسياحة باعتبارها إحدى وسائل تخفيف الضغط على العملة المصرية، وغيرها من المقترحات والأفكار ذات الأهمية.
 

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أحمد جلال الانتخابات الرئاسية الحوار الوطني المستشار محمود فوزي السيسي
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