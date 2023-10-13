"أونروا" تنقل مركز عملياتها إلى موقع جنوب غزة

أعلنت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نقل مركز عملياتها المركزية وموظفيها الدوليين إلى موقع جنوب غزة، وذلك لمواصلة عملياتها الإنسانية ودعمها للموظفين ولاجئي فلسطين في قطاع غزة.

وتابعت الوكالة في بيان "نحث سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حماية جميع المدنيين في ملاجئ الأونروا، بما في ذلك المدارس".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أمر في وقت سابق المدنيين بإخلاء شمال قطاع غزة والتوجه جنوبا.

ويعتقد مراقبون إن هجوما بريا من قبل إسرائيل ربما يكون وشيكا في قطاع غزة، في أعقاب الهجوم واسع النطاق من قبل حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، نهاية الأسبوع الماضي.

وكانت "الأونروا" قد حثت في وقت سابق السلطات الإسرائيلية على حماية جميع المدنيين في ملاجئها، بما في ذلك المدارس، طبقا لما ذكرته مديرة الاتصالات بالمنظمة، جولييت توما، في بيان منفصل.

وأضافت "إنها منشآت الأمم المتحدة. يجب حمايتها في جميع الأوقات ويجب ألا تتعرض لهجوم على الإطلاق، طبقا للقانون الإنساني الدولي".