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الجمعة 13 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"القاهرة الإخبارية" تدين اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على طاقم القناة

قناة القاهرة الإخبارية
قناة القاهرة الإخبارية
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أصدرت قناة القاهرة الإخبارية بيان صحفى اليوم الجمعة، تدين فيه إعتداء جنود الكيان الإسرائيلي المحتل، على طاقم وأفراد القناة المرسلين لتغطية جرائم المحتل الإسرائيلي بحق دولة فلسطين.

وجاء نص البيان كالتالي: "تُدينُ قناةُ القاهرةِ الإخباريةِ اعتداءَ جنودِ الاحتلالِ الإسرائيليِ على كادِرِها في القدسِ المحتلةِ أثناءَ تأديةِ مهامِهم في نقلِ الصورةِ الحيةِ والمباشرةِ وذلك لإطلاعِ الرأيِ العامِ العربيِ والعالميِ على الجرائمِ التي تجري هنا بعدَ غلْقِ جميعِ مداخلِ المدينةِ المقدسةِ وقمْعِ المصلين".

تابع البيان: "وتحمل القاهرةُ الإخباريةُ الاحتلالَ المسؤوليةَ الكاملةَ عن سلامةِ طاقَمِ عملِها في الأراضي المحتلة ، كما تشددُ على أنَها ستواصلُ العملَ على إيصالِ نبضِ الشارعِ الفلسطينيِ وقضيتِهِ العادلةِ أمامَ العالمِ أجمعِ وإيصالِ صوتهِ إلى المحافلِ الدوليةِ لفَضْحِ ما يتعرضُ له من جرائمَ وممارساتٍ من قِبلِ الاحتلالِ الإسرائيلى".

 

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