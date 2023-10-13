ماليزيا تشيد بدور مصر المهم في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وإغاثة الفلسطينيين في غزة

الجمعة 13/أكتوبر/2023 - 06:37 م

أشادت ماليزيا، اليوم الجمعة، بدور مصر المهم في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وإغاثة الفلسطينيين في غزة.

وأكدت ماليزيا، استعدادها للانضمام إلى الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة بتسهيل كامل من مصر عبر معبر رفح، وفقا لـ«القاهرة الإخبارية».

وثمنت ماليزيا، نداءات مصر لحث الاحتلال الإسرائيلي على الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وقالت ماليزيا، إن توصيل الإمدادات الإنسانية والإغاثة خاصة عبر الحدود بين رفح وغزة أمر بالغ الأهمية لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة.