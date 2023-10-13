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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعلن الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة أن الضفة الغربية منطقة عسكرية مغلقة، وفقا لـ «القاهرة الإخبارية».

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية خلال اليوم الجمعة إلي 9 شهداء برصاص الاحتلال، لتبلغ حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي السبت الماضي وحتي الآن إلي 44 شهيدا.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة قد قالت في وقت سابق قطاع غزة يتعرض لكارثة إنسانية وصحية، لليوم السابع علي التوالي.

كما جددت الكيلة مناشداتها العاجلة لكل دول العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصحية بضرورة إدخال الدعم الصحي والفوري لمستشفيات قطاع غزة.

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