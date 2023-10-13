ليتوانيا تقرر إخلاء بعض المدارس بعد ورود تهديدات بوجود متفجرات

أفادت الشرطة الليتوانية، اليوم الجمعة، بأن حوالي 140 تهديدا بوجود متفجرات بمدارس مختلفة في جميع أنحاء البلاد، فيما ارتفع العدد لاحقا إلى 750، مع استمرار إرسال المزيد من التهديدات إلى مؤسسات مختلفة.

وقال المتحدث باسم إدارة الشرطة راموناس ماتونيس- في تصريح إعلامي له- إن "العديد من المؤسسات تلقت تهديدات بتفجير المدارس ورياض الأطفال، وحتى الآن، لم يتم ملاحظة أي متفجرات أو أشياء مشبوهة".

وأضاف ماتونيس أنه يتم حاليا إخلاء بعض المدارس والانتقال للتعلم عن بعد، نافيا أن التهديدات بالقنابل كانت تستهدف المؤسسات اليهودية على وجه التحديد، كما أفادت السلطات في إستونيا ولاتفيا بأنها تلقت تهديدات مماثلة بوجود متفجرات.

بدوره.. قال المفوض العام للشرطة ريناتس بوزيلا: "أود أن أطلب منكم عدم الذعر، لأن الهدف الرئيسي الواضح للمبادرين هو إثارة الذعر، هناك رسائل بهجمات مماثلة في دول البلطيق الأخرى، وبلغت ذروتها في لاتفيا قبل بضعة أيام وفي إستونيا أيضا.. لقد واجهنا مثل هذه الهجمات من قبل، العام الماضي".

وأضاف بوزيلا: أن معظم رسائل التهديد مكتوبة باللغة الروسية، البعض يطالب بفدية والبعض الآخر ذو طبيعة سياسية، مشيرا إلى أن الشرطة تستجيب حاليا للتهديدات وتفتش كل مدرسة أو روضة أطفال تعرضت للتهديد، كما أن هناك تواجدا معززا للشرطة في عشرة مواقع في العاصمة فيلنيوس وحدها.