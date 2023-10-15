الدوري الأفريقي.. طوارئ في الأهلي استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة سيمبا يوم 20 من الشهر ذاته في ذهاب ربع نهائي بطولة الدوري الأفريقي التي تقام للمرة الأولى هذا الموسم فيما تقام مباراة العودة يوم 24 الشهر الجاري بالقاهرة.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات عقب الفوز على الإسماعيلي مساء الأحد الماضي، فى الدوري وسيتأنف تدريباته اليوم الأحد، بدون لاعبيه الدوليين في بداية الاستعداد لضربة البداية بالدوري الأفريقي أمام سيمبا.

ويسافر الأهلي إلى تنزانيا يوم 18 أكتوبر الجاري على متن طائرة خاصة لمواجهة سيمبا.

وأنهى مسئولو الأهلي إجراءات انضمام اللاعبين الدوليين للمارد الأحمر قبل رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا يوم 20 أكتوبر الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، حيث تقرر سفر التونسي علي معلول من اليابان إلى تنزانيا بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ودية تُقام في اليابان يوم 17 أكتوبر.

فيما يعود المالي ديانج للقاهرة بعد مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ودية أمام السعودية بالرياض أما بيرسى تاو فقد اعتذر عن التواجد مع منتخب جنوب أفريقيا في ودية كوت ديفوار بسبب ظروف شخصية ليُسافر مع الأهلي من القاهرة ، فيما سيعود لاعبو الأهلي الدوليون بالمنتخبين الأول والأوليمبي للقاهرة بعد انتهاء مشاركتهم فى مباريات الأجندة الدولية ليسافروا مع الأهلي يوم 18 الجاري إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة لخوض اللقاء المرتقب.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي الحكم الموريتاني داحان بيده لإدارة مباراة الأهلي المصري مع سيمبا في دار السلام بتنزانيا، بينما يقود كابينة الـvar الحكم الجزائري لحلو بن إبراهيم.

وحال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزاني سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو في دور نصف النهائي، والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).

وافق مسئولو النادي الأهلي على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني بتطبيق لائحة خاصة لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم التي تُقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية.

واستقر الأهلي على تطبيق لائحة مالية جيدة لبطولة الدوري الأفريقي التي تبلغ جوائز الفوز فيها 4 ملايين دولار للبطل.

ويعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون قبل مران اليوم من أجل وضع خطة الاستعداد لمباراة سيمبا بالدوري الأفريقي لكرة القدم، ويناقش كولر مع معاونيه تدريبات الفريق اليومية وخلال رحلة تنزانيا لخوض أول مباراة للفريق في البطولة التي تقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية.

وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريرا طبيا شاملا عن حالة المصابين قبل استئناف التدريبات اليوم الأحد حيث تضم قائمة المصابين كلًا من صلاح محسن ومحمود متولي وعمرو السولية وكريم فؤاد بالإضافة إلى رامي ربيعة.

ويأمل لاعبو الأهلي في تحقيق أولى انتصاراتهم على فريق سيمبا التنزاني على ملعبه خلال مواجهة دوري السوبر الأفريقي وذلك بعدما خاض الفريق الأحمر مباراتين أمام بطل تنزانيا على ملعبه وخسرهما بداية من مباراة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019 التي خسرها الأهلي بهدف نظيف ثم مباراة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2021 التي خسرها المارد الأحمر أمام بطل تنزانيا بهدف دون رد.

وإجماليا التقى الأهلي مع سيمبا التنزاني في 4 مباريات كانت جميعها في دوري أبطال أفريقيا، وفاز الأهلي في مباراتين وفاز سيمبا في مثلهما.

وسجل الأهلي في شباك سيمبا 6 أهداف بينما سجل الفريق التنزاني هدفين فقط كان أحدهما بأقدام لاعب الأحمر السابق لويس مكسوني.