أحمد فهمي للبوابة نيوز: التقيت بجيران سفاح الجيزة الحقيقي واستعنت بطبيب نفسي من أجل المسلسل

نجح الفنان أحمد فهمى فى فرض نفسه ضمن نجوم الصف الأول على الساحة الفنية المصرية، منذ بدايته مع شيكو وهشام ماجد، والذى قدم معهم مجموعة من الأعمال الفنية التى ما زالت راسخة فى أذهاننا حتى يومنا هذا، كما أنه نجح فى تحقيق المزيد من النجاح والتميز من خلال الأعمال الفنية التى قدمها بمفرده والتى جعلته واحدا من أبرز نجوم الكوميديا فى الآونة الأخيرة.



وخاض الفنان أحمد فهمى فى مسلسل «سفاح الجيزة» تجربة فنية جديدة ومختلفة تماما عن الأدوار التى قدمها من قبل، حيث يجسد خلال أحداث المسلسل شخصية «جابر» وهو قاتل متسلسل يقوم بعدد من الجرائم.

وفى حوار خاص لـ«البوابة»، كشف الفنان أحمد فهمى عن تفاصيل تحضيره لشخصية جابر فى مسلسل «سفاح الجيزة»، وأبرز الصعوبات التى واجهها خلال تصوير المسلسل والذى وصفه بالصعب، وهل من الممكن أن يكون «سفاح الجيزة» بداية لدخول أحمد فهمى مناطق فنية جديدة بعيدا عن الكوميديا.

حدثنا عن أبرز ما جذبك إلى مسلسل «سفاح الجيزة»؟



ما جذبنى إلى المسلسل هو الموضوع الذى تتناوله قصة المسلسل والسيناريو، حيث جذبنى المسلسل منذ قراءتى للحلقة الأولى، ووجدت أن القصة رائعة للغاية، حيث إن أحداث المسلسل تدور حول قصة بوليسية مشوقة مقتبسة أحداثها من أحداث حقيقية حول أحد المجرمين، وهى قضية شغلت الرأى العام، كما أن الشخصيات بالمسلسل شخصيات مختلفة وجديدة والتجربة ككل جديدة ومختلفة بشكل عام، وهى مغامرة جديدة، وأنا على المستوى الشخصى أحب دائما التجربة والتغيير، وأن أضع نفسى فى مناطق مختلفة لم أقدمها من قبل، وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

الشخصية التى تقدمها فى مسلسل «سفاح الجيزة» هى شخصية حقيقية.. فهل التقيت بالشخصية على الواقع أو استعنت بأقواله فى القضية؟



بالطبع تم الاطلاع على أقوال الشخصية الحقيقية فى القضية كما تابعت عددا من الأخبار والفيديوهات حول القضية والشخصية الحقيقية، ولكن بالطبع لم ألتق بالشخصية الحقيقية على أرض الواقع، ولكننى التقيت عددا من المحيطين به، حيث التقيت عددا من جيرانه وعددا من المحيطين به، وحرصنا على جمع معلومات كثيرة عن الشخصية الحقيقية بقدر المستطاع، كما أننى استعنت بطبيب نفسى من أجل التعرف أكثر على دوافع الشخصية، وكنت أتحدث إليه من أجل الوصول إلى تركيبة شخصية جابر التى جسدتها خلال أحداث المسلسل، وهى شخصية صعبة وقاسية، وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

ما أصعب مشاهدك فى مسلسل «سفاح الجيزة»؟



أصعب مشاهدى فى مسلسل «سفاح الجيزة» من وجهة نظرى هى المشاهد التى جمعتنى مع الفنانة ركين سعد، حيث إن جميعها مشاهد صعبة نظرا لأن بها الكثير من التفاصيل حول شخصية جابر، كما أن هناك مشاهد صعبة جمعتنى بالفنان باسم سمرة، ومن أبرزها مشهد الفينال الذى جمعنى مع باسم سمرة.

كما أن مشاهد القتل أيضا كانت مشاهد صعبة بالنسبة لى، وفى الحقيقة مسلسل «سفاح الجيزة» مسلسل صعب جدا، حيث إن المسلسل أخذ وقتا كبيرا فى التحضير فعلي الرغم من أن المسلسل مكون من 8 حلقات فقط، إلا أن التحضير استغرق عامين ما بين كتابة وتحضير للديكورات ورسم للشخصيات من أجل الوصول إلى أفضل صورة ممكنة، فتجربتى فى مسلسل "سفاح الجيزة، كانت تجربة مرهقة ولكننى سعدت بها كثيرا وكنت حريصا على تقديم المسلسل بأفضل صورة ممكنة.

هل شهد تصوير مسلسل «سفاح الجيزة» بعض الوقائع المثيرة خاصة فى مشاهد القتل؟



فى الحقيقة حدثت بعض الوقائع المثيرة خلال تصوير مشاهد القتل فى مسلسل «سفاح الجيزة»، حيث إن هناك بعض الزملاء الذين كانوا معنا خلال تصوير مشاهد القتل لم يستطيعوا استكمال هذه المشاهد، وكنا نضطر إلى وقف تصوير بعض المشاهد فى بعض الأحيان فالموضوع كان موترا للغاية ولم يكن سهلا.

حدثنا عن كواليس العمل مع المخرج هادى الباجورى والفنانة ركين سعد فى مسلسل «سفاح الجيزة»؟



تجمعنى علاقة صداقة قوية مع المخرج هادى الباجورى من زمان وهو مخرج كبير ومتمكن من أدواته الإخراجية، وهو حريص دائما على خروج المشاهد بأفضل صورة ممكنة، وعن كواليس العمل مع الفنانة ركين سعد فى المسلسل، فهى تجمعنى بها علاقة صداقة أيضا.

والمشاهد التى جمعتنا سويا فى مسلسل «سفاح الجيزة» كانت رائعة، وفريق عمل المسلسل كان رائعا ومتميزا، وهذا ما هون علينا كواليس تصوير مسلسل «سفاح الجيزة»، وهو أن كرو المسلسل كان لطيفا ورائعا ومتعاونا، على الرغم من أن المسلسل نفسه كان صعبا للغاية.

هل تخوفت من أن شخصية جابر فى مسلسل «سفاح الجيزة» من الوارد أن تؤثر عليك فى الحقيقة؟



جابر فى مسلسل «سفاح الجيزة» هو شخصية درامية لقاتل متسلسل، ومن الوارد أن تتأثر نفسيا ببعض مشاهد القتل والجرائم التى ارتكبها، ولكن بالبطبع لم أنس خلال تصوير مشاهدى فى مسلسل «سفاح الجيزة» أننى أحمد فهمى، والكلام الذى يردده البعض أن الفنان قد تتأثر شخصيته الحقيقية بالشخصية التى يقدمها فى بعض الأعمال الفنية وأن الفنان قد يظل عدة أيام متقمص الشخصية التى يقدمها فى الأعمال الفنية فى حياته الشخصية لا أقتنع به، وأنه من الممكن أن يؤثر على حياتى، فالبطبع لم أنس أننى أحمد فهمى وطبيعة شخصيتى الحقيقية.

وكنت أفصل تماما بين شخصية جابر وشخصيتى الحقيقية لأنه ليس من الطبيعى أن أتغير بسبب شخصية أقدمها فى عمل فنى، ولكن عندما تجسد إحدي الشخصيات سواء كانت شخصية إجرامية أو غيرها من الشخصيات تكون حريصا على أن تصل إلى أقرب صورة ممكنة من كاركتر الشخصية التى تقدمها أمام الكاميرا وتتقمصها بشكل جيد حتى تظهر الشخصية كأنها حقيقية أمام الكاميرا وتنال إعجاب الجمهور، ولكن فى الوقت نفسه لابد أن يكون لدى الفنان درجة وعى ولا يتأثر بالشخصية التى يقدمها على أرض الواقع ولا تؤثر على شخصيته الحقيقية.



بعد أن قدمت شخصية قاتل متسلسل فى المسلسل.. فهل من الوارد أن يكون هذا المسلسل بداية لدخولك مناطق جديدة بعيدا عن الكوميديا؟



فى النهاية الجمهور هو من يحدد المناطق التمثيلية التى أتجه لها سواء كانت فى الكوميديا أو غيرها، فإذا أحبنى الجمهور فى نوعية معينة من الأدوار بالطبع سوف أقدمها سواء كانت هذه الأدوار كوميدية أو غيرها من الأدوار، فأنا أحب التنوع فى أدوارى الفنية ودخول مناطق تمثيلية جديدة وأتمنى أن تنال الأعمال الفنية التى أقدمها إعجاب الجمهور، ففى النهاية الحكم للجمهور.

انتشرت فى الآونة الأخيرة مسلسلات الـ 10 و15 حلقة.. فكيف ترى انتشار هذه النوعية من المسلسلات؟



من وجهة نظرى أرى أن المسلسلات القصيرة المكونة من 8 حلقات و10 و15 حلقة أفضل بكثير من مسلسلات الـ 30 حلقة، حيث إن هذه النوعية من المسلسلات تختصر الكثير من الوقت وبعض القصص لا تحتمل أن يتم تقديمها فى 30 حلقة وقد يحدث بها مط وتطويل.

قدمت مسلسل «سفاح الجيزة» عبر منصة «شاهد».. فهل ترى أن المستقبل أصبح للمنصات؟



أنا أرى أن المنصات عملت بشكل جيد للغاية خلال الآونة الأخيرة ونجحت فى جذب عدد كبير من المشاهدين، ونحن فى مرحلة مهمة للغاية على مستوى الأعمال الفنية التى يتم تقديمها، والمنصات حاليا تقدم الأعمال الفنية بكواليتى أفضل بكثير من المسلسلات التقليدية التى يتم تقديمها فى 30 حلقة، ومن خلال المنصات تستطيع أن تقدم مسلسلا فى 8 حلقات أو 10 حلقات فقط لا يوجد بها مط وتطويل، وتقديم الأعمال الفنية بأفضل صورة ممكنة للجمهور.