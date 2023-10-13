استمرار التوافد على حملة التبرع بالدم بالزقازيق ومنيا القمح لصالح الفلسطينيين

شهدت مدينتي الزقازيق ومنيا القمح عقب صلاة الجمعة اليوم تزايد أعداد المترددين علي فعاليات حملة التبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تزامناً مع إرسال التحالف الوطني الأهلي التنموي قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية؛ لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن فعاليات حملة التبرع بالدم تم تنظيمها برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة صناع الحياة حيث تواجد في الحملة فرق طبية ومجموعات من الشباب المتطوعين لتنظيم المواطنين المتبرعين بالدم ، لتوفير الكميات اللازمة من الدم لإنقاذ الضحايا والجرحى وذلك تضامناً مع الأشقاء الفلسطينيين.

أشار المحافظ إلى أن حملة التبرع بالدم شهدت اقبالاً كبيراً من المواطنين اليوم وذلك عقب صلاة الجمعة بمحيط مسجد الفتح بمدينة الزقازيق وكذا بميدان الشهيد المنسي بمدينة منيا القمح والمستمرة إلى مساء اليوم وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف الإسرائيلي على قطاع غزة.

يذكر أن أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة، قد أطلقوا اليوم حملات موسعة للتبرع بالدم تحت شعار " قطرة دماء تساوي حياة " بمختلف المحافظات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، تضامناً مع الأشقاء الفلسطينيين.