تضامنا مع فلسطين.. بهاء سلطان يؤجل حفله بالكويت

أعلن الفنان بهاء سلطان عن تأجيل حفله اليوم بدولة الكويت، تضامناً مع دولة فلسطين وما تتعرض له من عدوان من الكيان الإسرائيلي المحتل.

ونشر سلطان على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، منشور يفيد بإلغاء الحفل لأجل غير مسمى تضامناً مع ما يتم من عدوان ضد الشعب الفلسطينى من الكيان الإسرائيلي المحتل.

وأشادت تعليقات المتابعين بموقف الفنان بهاء سلطان، وأيد الجمهور قراره بتأجيل الحفل فى موقف داعم من سلطان إلى الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك بعد عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على الجانب الفلسطينى، وما يقوم به الإحتلال من جرائم حرب وقتل فى المدنيين الفلسطينيين، طوال الأيام القليلة الماضية حتى الوقت الحالى.