روسيا: خسائر أوكرانيا أكثر من 5 آلاف جندي ومرتزقة على جميع الجبهات خلال الأسبوع الماضي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خسائر القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي، والتي بلغت نحو 5300 جندي ومرتزقة أجانب على جميع جبهات القتال، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" الروسية.

جاء ذلك ضمن تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا خلال الفترة من 7-13 أكتوبر، حيث نفذت القوات المسلحة الروسية 8 ضربات جماعية بأنظمة الصواريخ العملياتية التكتيكية من طراز "إم إسكندر" والطائرات المسيرة.

وقد أصيبت مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية والمعدات العسكرية التقنية وورش عمل تابعة للمؤسسات الدفاعية وكذلك نقاط تمركز الأفراد من الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب والمعدات العسكرية، حيث تم تدمير ما يلي: مستودع تخزين للقوارب من نوع Willard صناعة الولايات المتحدة، ومستودع مدفعية ميداني للمجموعة المشتركة للقوات المسلحة الأوكرانية في خيرسون، ومستودع معدات عسكرية في مصنع إصلاح السفن دونايسودو سيرفيس في مدينة إيليتشيفسك بمنطقة أوديسا، إضافة إلى قاعدة لتخزين الوقود ومواد التشحيم في مطار أومان بمنطقة تشيركاسي.

في اتجاه كوبيانسك، احتلت وحدات من مجموعة قوات "الغرب"، بدعم من نيران الطيران والمدفعية، خطوط ومواقع أكثر استراتيجية، حيث تم صد 46 هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى إيفانوفكا وسينكوفكا بمنطقة خاركوف وماكيفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 830 قتيلا وجريحا من العسكريين الأوكرانيين و3 دبابات، 4 مدرعات قتالية، و19 مركبة، و17 مدفعا ميدانيا. وتم تدمير مستودعين للأسلحة الصاروخية والمدفعية للمرتزقة الأجانب ولواء القوات الخاصة الأول للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مدينة فوشانسك وقرية أوغورتسوفو بمنطقة خاركوف.

في اتجاه كراسنوليمان، حاول العدو بقوات اللواء الخامس للحرس الوطني واللواءين الآليين 63 و67 للقوات المسلحة الأوكرانية استعادة المواقع المفقودة في مناطق قرى تشرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية ويامبولوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل بفضل الإجراءات المختصة التي اتخذتها وحدات مجموعة "المركز" من القوات والغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، حيث تم صد 22 هجوما من قبل وحدات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الأسبوع، وبلغ إجمالي خسائر العدو أكثر من 895 عسكريا و4 دبابات و11 مدرعة قتالية و11 مركبة و19 مدفعا، إضافة إلى راجمة صواريخ Vampire تشيكية الصنع.

في اتجاه دونيتسك، صدت وحدات قوات "الجنوب" بالتعاون مع الطيران والمدفعية 17 هجوما للوحدات الأوكرانية في مناطق قرى أوريخوفو-فاسيليفكا وفودياني بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 1580 عسكريا بين قتيل وجريح و4 دبابات و30 مدرعة قتالية و22 مركبة و14 مدفع ميداني إضافة إلى راجمة من طراز غراد.

إضافة إلى ذلك، تم تدمير مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين و5 مستودعات ميدانية تحتوي على ذخيرة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية.

في اتجاه جنوب دونيتسك، قامت الوحدات الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة خلال أسبوع، وصدت 8 هجمات للعدو، وقمعت أنشطة 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية.

وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه خلال أسبوع أكثر من 1285 قتيلا وجريحا من العسكريين الأوكرانيين و10 مدرعات قتالية و22 مركبة و14 مدفعا ميدانيا إضافة إلى راجمة من طراز غراد.

في اتجاه خيرسون، واصل العدو محاولاته الفاشلة للاستيلاء على رؤوس الجسور في الجزر والضفة اليسرى لنهر دنيبر.

نتيجة لأضرار النيران، بلغت خسائر العدو 325 جنديا، وتم تدمير 9 قطع مدفعية ميدانية وراجمة من طراز غراد و53 مركبة. كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة، ومجموعتي تخريب واستطلاع في جزرتي ألشكينسكي وبيرياسلافسكي.

في اتجاه زابوروجيه، تم صد 4 هجمات لمجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 65 واللواء 71 من القوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 385 عسكريا و3 دبابات و9 مدرعات قتالية و14 مركبة و14 مدفع ميداني.

وأسقطت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية طائرة هجومية من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية بريوبرازينكا بمنطقة زابوروجيه.

كما ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش، وكذلك سلاح المدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية خلال الأسبوع الماضي طائرة مقاتلة من طراز "سو-25" في منطقة دنيبروبيتروفسك، ونظام "إس-300" المضاد للطائرات في منطقة مدينة نيكولاييف، غضافة إلى محطتي رادار للكشف والتتبع للأهداف الجوية ST-68U في منطقة نيكولاييف.

كما تم تدمير مستودعات أسلحة طيران بمنطقتي تشيركاسي وتشيرنيغيف، إضافة إلى مرافق تخزين وقود الطائرات في مطاري أوزيرنوي بالقرب من مدينة جيتومير وميرغورود بمنطقة بولتافا.

ودمر الطيران البحري لأسطول البحر الأسود زورقا مسيرا أوكرانيا في البحر الأسود.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي 19 صواريخ بعيدة المدى من طراز "هيمارس" و"ألدر" و"هيريكين"، وسبع قنابل موجهة من نوع JDAM، و12 صاروخا مضادا للرادار من طراز "هارم"، وصاروخين مضادين للسفن من طراز Neptune. كما تم إسقاط 218 طائرات أوكرانية مسيرة.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

488 طائرة

250 مروحية

7790 طائرة مسيرة

441 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

12546 دبابة ومدرعات قتالية أخرى

1163 راجمات صواريخ متعددة

6753 قطعة مدفعية وقذائف هاون

14143 مركبات عسكرية خاصة