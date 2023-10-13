محمود الهباش: تهجير سكان غزة يعني تصفية القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل

الجمعة 13/أكتوبر/2023 - 05:55 م

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنهم يعملون مع الجهات الدولية لمنع الاحتلال الاسرائيلي من تنفيذ تهديداته بتهجير وترحيل سكان قطاع غزة، مؤكدًا أنهم سيبذلون كل ما بوسعهم لوقف المذبحة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ الشعب الفلسطيني يرفض الاستجابة لجرائم الإحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن تهجير الاحتلال لسكان قطاع غزة يعني تصفية القضية الفلسطينية لصالح الاحتلال الاسرائيلي على حساب الشعب الفلسطيني.

وأكد الهباش، أن حكومة الاحتلال الإسرئيلي بقيادة بنيامين نتنياهو تشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، مطالبًا المنظمات الأممية التدخل الجدي والفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلي بقطاع غزة.