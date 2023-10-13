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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إقبال كثيف لمواطنى المنيا على الحملة الشعبية للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم بالمنيا
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تشارك المحافظة فى الحملة الشعبية التي أطلقها التحالف الوطني من أجل التبرع بالدم للأشقاء في فلسطين بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ، وذلك ضمن حملة شعبية موسعة  انطلقت اليوم  أمام مبنى ديوان عام المحافظة عقب صلاة الجمعة، تحت شعار "كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين"، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك تحت  رعاية اللواء   اسامة القاضى محافظ المنيا.

 وأكد محافظ المنيا على  أن إقبال أهالى المنيا على التبرع بالدم يأتي فى إطار مساندة أشقائنا في فلسطين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كل أوجه الدعم للشعب الفلسطيني، وتوفير ما يلزم من مساعدات إغاثية وإنسانية لتخفيف حدة الأحداث التى تشهدها فلسطين مما أدى إلى استشهاد وإصابة أعداد كبيرة من الأشقاء الفلسطينيين.

 شارك فى الحملة الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا  وأحمد العمدة منسق حياة كريمة بالمنيا وعدد من رموز العمل الأهلي والتطوعي بالمحافظة، إلى جانب عدد كبير من المتبرعين من أهالى المنيا  .

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