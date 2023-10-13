عروض ثقافية وفنية وترفيهية لزوار معرض شرم الشيخ الأول للكتاب

تنطلق اليوم الجمعة فعاليات العروض الثقافية والفنية والترفيهية، لزوار معرض شرم الشيخ الأول للكتاب، ولمدة أسبوع؛ تنفيذًا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء.

وتستفتح فرقة التلقائيين أطفال التابعة لقصر ثقافة طور سيناء، برنامج عروض فرق فرع ثقافة جنوب سيناء، مساء اليوم ، وغدًا السبت فرقة كورال شرم الشيخ، والأحد فرقة التلقائيين كبار التابعة لقصر ثقافة طور سيناء، والإثنين فرقة كورال نويبع، والثلاثاء فرقة كورال شرم الشيخ، والأربعاء مواهب جنوب سيناء، والخميس فرقة التلقائيين أطفال التابعة لقصر ثقافة طور سيناء.

كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجه عقب افتتاحه فعاليات معرض شرم الشيخ الأول للكتاب بمدينة شرم الشيخ أمس رافقه الدكتور احمد بهي الدين رئيس الهيئه العامه للكتاب، بإعداد برنامج عروض ثقافية وفنية وترفيهية لزوار معرض الكتاب من المواطنين وطلاب الجامعات والمدارس، من أجل الارتقاء بالوعي الثقافي وإلقاء الضوء على أهمية الكتاب والقراءة لدى الجميع،

على إثر هذه التوجيهات اقيم اجتماع مساء أمس برئاسة اللواء أحمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظه والدكتور احمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب وشمل مديري مديريات التعليم والثقافة ومديرى المدارس وعدد من الادارات المعنية المختلفة، وجرى إعداد برنامج يومي للعروض الثقافيه والترفيهيه والفنيه والذي يشمل عدد من الفقرات الاستعراضيه عن طريق الفرق التابعه لفرع ثقافه جنوب سيناء ،كما سيتم تنظيم عدد من الرحلات المدرسية من مدارس شرم الشيخ وعدد من المدن المجاورة لزيارة المعرض وذلك تحت اشراف المحافظة.

وتقام العروض ابتداء من اليوم الجمعة 13/10 حتى الخميس 19/10/2023 على أن تبدأ هذه العروض في تمام الساعه 8:00 مساء أمام السوق التجاري القديم .