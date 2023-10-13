عمرو عبد الجليل يشارك جمهوره البوستر الدعائى لفيلم "الخميس إللى جاى"

نشر الفنان عمرو عبد الجليل على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة البوستر الدعائى لفيلمه الجديد "الخميس إللى جاى"، ليشارك بها جمهوره.

ويظهر في البوستر الدعائى الفنانين عمرو عبد الجليل وبيومى فؤاد ومى كساب، ويطرح الفيلم خلال أيام فى دور العرض السينمائى.

الفيلم بطولة عمرو عبد الجليل، مى كساب، بيومى فؤاد، إسلام إبراهيم، حسام داغر، ليلى عز العرب، سامى مغاوري، والإخراج حسنى صالح.

يذكر أن الفنان عمرو عبد الجليل شارك فى السباق الرمضانى بمسلسل "الاجهر"، بطولة عمرو سعد، درة، سيد رجب، محمود قابيل، عمرو عبد الجليل، خالد ذكى، ناهد السباعى، والإخراج ياسر سامى.