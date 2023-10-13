مظاهرات حاشدة في مختلف دول العالم دعما لفلسطين

شهد عدد من دول العالم مظاهرات حاشدة دعما لفلسطين في ظل تعرضها لعدوان الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك دول عربية وغربية.

وذكرت "فرانس 24" أنه على الرغم من إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن حظر أي تجمعات أو مسيرات مؤيدة للفلسطينيين، نزل عدة آلاف في العاصمة الفرنسية باريس ومدن فرنسية أخرى لإظهار دعمهم للشعب الفلسطيني وسط استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

بينما أفادت "يورو نيوز" بتظاهر الآلاف في تونس، بما في ذلك ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وسياسيون ومحامون وطلاب في وسط العاصمة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، كما نظم الفرع الجهوي للمحامين في كل من مدينة قفصة وتوزر في الجنوب، وقفة دعم ومساندة للقضية الفلسطينية.

كما شهدت البرازيل مظاهرات دعما لغزة والشعب الفلسطيني في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وأيضا قام عدد من الأميركيون بالتظاهر تضامنا مع فلسطين، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

فيما شهدت العاصمة الإيرلندية دبلن، ومدينة فينيسيا الإيطالية، مظاهرات ووقفات مؤيدة للشعب الفلسطيني، وتنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة، ومدن الضفة الغربية المحتلة، بمشاركة واسعة من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية ومتضامنين مع فلسطين.

وطالب المتظاهرون الحكومتين الإيرلندية والإيطالية وأيضا الاتحاد الأوروبي بسرعة التحرك لوقف المذبحة القائمة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في القطاع، وفتح طرق الإمدادات الإنسانية والاحتياجات الأساسية لهم من ماء وغذاء وكهرباء ودواء، كذلك مقاطعة إسرائيل على كافة المستويات.

وأكد المشاركون استمرار تنظيم المسيرات والتظاهرات للضغط على صناع القرار في أوروبا لحماية الفلسطينيين من استمرار حكومة الاحتلال الفاشية ارتكاب مجازرها الدموية.

في حين، شهدت مدينة جنيف السويسيرية، تظاهرة دعما لفلسطين وتنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر علي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك أمام مقر الأمم المتحدة حيث مجلس حقوق الانسان.

ورفع المشاركون في التظاهرة، التي دعت إليها جمعية ضحايا التعذيب بالتنسيق مع ائتلاف من الجمعيات السويسرية والعربية والإسلامية، الأعلام الفلسطينية، ورددوا عبارات منددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي، وطالبوا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع.

كما طالب المتظاهرون سويسرا خاصة بأن تبقى محايدة.

بينما ذكرت قناة "العربية"، أنه في الأردن، خرج آلاف المواطنين من عدة مدن، وتوافدوا إلى العاصمة عمان للمشاركة في "مسيرة مليونية" دعما للشعب الفلسطيني.

كما احتشد أردنيون عند منطقة نزول العدسية، تاركين مركباتهم خلفهم واتجهوا سيرا على الأقدام باتجاه الأغوار، فيما شارك مواطنون في مسيرة عقب صلاة الجمعة عند المسجد الحسيني في عمان.

ومنع عناصر الأمن الأردني متظاهرين من الوصول إلى الشريط الحدودي مع الضفة، داعين المتظاهرين إلى الالتزام بالمناطق المسموح بالتظاهر فيها.

وكانت وزارة الداخلية الأردنية قد أصدرت بيانا أكدت فيه أن الدعوة للتجمهر والتظاهر في مناطق الأغوار والحدود أمر غير مسموح به، حرصا منها على سلامة المواطنين وضمان حق التعبير المشروع لمشاعرهم الوطنية تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.