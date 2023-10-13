الخارجية الفلسطينية تدين جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعناصر إرهاب المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة، والتي أدت حتى الآن إلى استشهاد 9 مواطنين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

ورأت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن دولة الاحتلال تواصل تدمير قطاع غزة وتهجير سكانه، في حين تواصل محاولاتها لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية حتى يتسنى لها تسريع وتيرة ضمها وفرض القانون الإسرائيلي عليها، حيث أقدمت دولة الاحتلال على إغلاق الضفة الغربية بالكامل بما ذلك المعابر والحدود، وقامت بتقطيع أوصالها وأغلقت مداخل البلدات والقرى والمدن والمخيمات، ومنعت حركة المواطنين، وأطلقت يد المستعمرين المسلحين لارتكاب المزيد من الهجمات والاعتداءات على المواطنين ومنازلهم ومركباتهم على الشوارع والطرق.

وحذرت من تلك المخططات الإسرائيلية ومخاطرها على أمن واستقرار المنطقة، ومن مخططات بن غفير وحلفائه وأتباعه الهادفة لتفجير الأوضاع في الضفة الغربية، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف العدوان الشامل على قطاع غزة وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية الإنسانية للمواطنين في القطاع، ووقف ارهاب المستوطنين وإرهاب الدولة المنظم في الضفة الغربية المحتلة.