حياة كريمة تنظم يوما ترفيهيا في مراكز شباب كفر سعد في دمياط

تابع الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط فعاليات اليوم الرياضي ترفيهي بمركز شباب كفر سعد بمشاركة وتنظيم متطوعي حياة كريمة بدمياط ضمن مبادرة انت الحياه التابعة لمؤسسة حياة كريمة حيث قام متطوعي حياة كريمة بمحافظة دمياط بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة إدارة الشباب بتنظيم يوم رياضي ترفيهي بمركز شباب كفر سعد وتضمن اليوم العديد من الفاعليات بمشاركة جوالة مركز شباب الابراهيمية القبليه وشباب طلائع مركز كفر سعد.

ويأتي ذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتوره منال عوض محافظ دمياط والدكتور وليد الشاذلي مدير مديرية الشباب والرياضة والمعتصم بالله الجندى منسق حياة كريمة بدمياط.

قال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، انه انطلقت فعاليات المؤتمر الوطنى للنشء بدمياط وهو مؤتمر جديد من نوعه تم تنفيذ نسخته الأولى لزيادة الوعي بين الشباب الناشئ خاصة وان مديرية الشباب والرياضة بها إدارة مخصصة وهي ادارة تنمية النشء.

وأكمل وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط ان دورنا هو المساهمة في اخراج جيل واعي في كافة المجالات وتثقيفه وتدريبه بحيث يكون عنده القدرة على القيادة.

ونفذت اليوم إدارة تنمية النشء في مديرية الشباب والرياضة بدمياط ، فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطنى للنشء تحت شعار بناء جيل وهوًالنسخة الثانية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء مديرية الشباب والرياضة بدمياط ، وذلك بمركز شباب التوفيقية بفرع ادارى كفر سعد.