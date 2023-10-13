مسيرات حاشدة في جنين ومخيمها وبلداتها دعما وإسنادا لغزة

الجمعة 13/أكتوبر/2023 - 05:15 م

شاركت فعاليات وقوى مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها وبلداتها، اليوم الجمعة، في مسيرات حاشدة وغاضبة ووقفات دعت لها حركة "فتح" اقليم جنين وفصائل العمل الوطني والإسلامي، تنديدا بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا، والمجازر التي ترتكب في قطاع غزة.

وانطلقت المسيرات الحاشدة بعنوان "جمعة الصمود والوفاء للشهداء ودعما وإسنادا لأهلنا في غزة العزة، بعد صلاة الجمعة، من الجامع الكبير في جنين بمشاركة فعاليات وقوى قرى وبلدات المحافظة، ومسيرة مماثلة من المخيم باتجاه مركز مدينة جنين، ووقفة اسناد مقابل المسجد الكبير.

وردد المشاركون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، ومجازره المستمرة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والداعية إلى الوحدة الوطنية وتفعيل المقاومة الشعبية للتصدي لهذه الجرائم.

كما انطلقت مسيرة حاشدة في بلدة يعبد بعد صلاة الجمعة جابت شوارع البلدة.

وندد المشاركون في المسيرات بالصمت الدولي إزاء ما يتعرض له شعبنا من مجازر، مطالبين كافة أحرار العالم بالوقوف إلى جانب شعبنا الذي يتعرض لإبادة ومجازر منظمة من قبل حكومة الاحتلال، مشددين على ضرورة اللحمة الوطنية التي هي الصخرة المتينة لشعبنا لكي يتمكن من التصدي لهذه المجازر.

وطالبوا المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا ووقف الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال عليه.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط معسكر سالم قرب قريتي رمانة وزبوبا غرب جنين، وفي محيط مستوطنة "ميرا ميراف" المقامة فوق أراضي قرية جلبون شمال شرق جنين، وأخرى لقرب حاجز عسكري "دوتان"، ومستوطنة "شاكيد" لقرب قرية العرقة، أطلقوا خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز والصوت.