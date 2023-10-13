تفاصيل جديدة فى واقعة العثور على جثة شخص أعلى الطريق الدائرى بمنطقة التجمع

يناقش فريق من رجال مباحث القاهرة عدد من الأشخاص فى واقعة العثور على جثة شخص أعلى الطريق الدائرى بمنطقة التجمع .

وقال شهود عيان أن المتوفى كان يقطن فى شقة مستأجرة بمنطقة النزهة و كان يعالج من مرض نفسى وتحفظ رجال المباحث عليهم لمناقشتهم حول الواقعة وسبب تواجد المتوفى .

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لمتوفى أعلى الطريق الدائرى بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن وعثر على جثة شاب يحمل جنسية احدى الدول العربية وتبين وجود أصابات ظاهرية فى ظهره ولم تجزم المعاينة بسبب الوفاة حتى الان سواء كان هناك شبهة جنائية أم أن الحادث وفاة بسبب دهس سياره ، وتم نقل الجثة لثلاجة أحدى المستشفيات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.