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الجمعة 13 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

60 جنيها تراجعا في أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة

سعر الذهب
سعر الذهب
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انخفضت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة بمقدار 60 جنيه في الجرام الواحد وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.
وسجل سعر عيار 21 نحو 2305 جنيه للبيع و 2325 جنيه للشراء وعيار 18 نحو 1976 جنيه للبيع و 1993 جنيه للشراء.
وبلغ سعر عيار 24 نحو 2634 جنيه للبيع و 2657 جنيه للشراء و 14 نحو 1537 جنيه للبيع و 1550 جنيه للشراء.
ووصل سعر أوقية الذهب نحو 81.63 ألف جنيه للبيع و 82.64 ألف جنيه للشراء، و الجنيه الذهب نحو 18.44 ألف جنيه للبيع و 18.6 ألف جنيه للشراء.
وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.64 مليون جنيه للبيع و 2.66 مليون جنيه للشراء.
 

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سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14
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