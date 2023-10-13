60 جنيها تراجعا في أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة

انخفضت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الجمعة بمقدار 60 جنيه في الجرام الواحد وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر عيار 21 نحو 2305 جنيه للبيع و 2325 جنيه للشراء وعيار 18 نحو 1976 جنيه للبيع و 1993 جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 نحو 2634 جنيه للبيع و 2657 جنيه للشراء و 14 نحو 1537 جنيه للبيع و 1550 جنيه للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 81.63 ألف جنيه للبيع و 82.64 ألف جنيه للشراء، و الجنيه الذهب نحو 18.44 ألف جنيه للبيع و 18.6 ألف جنيه للشراء.

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.64 مليون جنيه للبيع و 2.66 مليون جنيه للشراء.

