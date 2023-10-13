هانى شاكر يدعم فلسطين بمقطع من أوبريت "الضمير العربى"

نشر الفنان هانى شاكر على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، جزء من الأوبريت الغنائى "الضمير العربى"، ليشارك به جمهوره لدعم القضية الفلسطينية.

https://www.instagram.com/reel/CyVwTKjtkdQ/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وعلق أمير الغناء العربي على الفيديو بكلمات من الأوبريت، قائلا: "أنا عربى ورافض صمتى، كاتم احساس جوايا، والشعب العربى فى صفى هقول ويرد ورايا، ماتت قلوب الناس ماتت فيها النخوه، يمكن نسينا فى يوم إن العرب أخوه".

جاء ذلك بعد عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على الجانب الفلسطينى، وما يقوم به الإحتلال من جرائم حرب وقتل فى المدنيين الفلسطينيين.



يذكر أن الفنان هانى شاكر طرح مؤخراً أغنية "قليل البخت" على كل منصات السوشيال ميديا وموقع "اليوتيوب"، كلمات الشاعر كريم حكيم، ألحان مصطفى شكرى.