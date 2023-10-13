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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هانى شاكر يدعم فلسطين بمقطع من أوبريت "الضمير العربى"

هانى شاكر
هانى شاكر
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نشر الفنان هانى شاكر على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، جزء من الأوبريت الغنائى "الضمير العربى"، ليشارك به جمهوره لدعم القضية الفلسطينية.

https://www.instagram.com/reel/CyVwTKjtkdQ/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وعلق أمير الغناء العربي على الفيديو بكلمات من الأوبريت، قائلا: "أنا عربى ورافض صمتى، كاتم احساس جوايا، والشعب العربى فى صفى هقول ويرد ورايا، ماتت قلوب الناس ماتت فيها النخوه، يمكن نسينا فى يوم إن العرب أخوه".

جاء ذلك بعد عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على الجانب الفلسطينى، وما يقوم به الإحتلال من جرائم حرب وقتل فى المدنيين الفلسطينيين.


يذكر أن الفنان هانى شاكر طرح مؤخراً أغنية "قليل البخت" على كل منصات السوشيال ميديا وموقع "اليوتيوب"، كلمات الشاعر كريم حكيم، ألحان مصطفى شكرى.

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الكيان الإسرائيلي المحتل جرائم الاحتلال الاسرائيلي القضية الفلسطينية دولة فلسطين
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