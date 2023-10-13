9 شهداء و130 مُصابًا جراء مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

ارتقى 9 شهداء وأصيب 130 آخرون بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، خلال ساعتين فقط من المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء الضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن الشهداء ارتقوا في مُحافظات "نابلس" و"طوباس" و"الخليل" و"بيت لحم" و"طولكرم".

ومازالت الاشتباكات مستمرة في كل أنحاء الضفة الغربية، منذ صلاة الجمعة وأداء المساجد صلاة الغائب على أرواح شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والمستمر منذ مطلع الأسبوع الجاري.

كما شهدت جميع أنحاء الضفة الغربية اليوم الجمعة مواجهات عدة تضامنًا مع غزة أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين وعشرات الجرحى بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية ومراسلو وكالة فرانس برس قبل ساعتين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله عن «استشهاد سبعة فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات بعد ظهر اليوم (بينهم) عدد من الحالات الخطرة».