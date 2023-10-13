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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة تبرع بالدم لصالح فلسطين بالمنوفية

تبرع بالدم لصالح
تبرع بالدم لصالح فلسطين
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انطلقت حملة التبرع بالدم  بمركزي الشهداء وأشمون في محافظة المنوفية، لصالح ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة الفلسطيني، وذلك تلبية لنداء الواجب الوطني والعربي ونصرة أهالي فلسطين من العدوان الغاشم.

بدأ توافد أهالي محافظة المنوفية على سيارات التبرع الموجودة أمام مسجد سيدي شبل بمركز الشهداء، وميدان صيدناوي بمدينة أشمون، وسط حالة من الإقدام والحماس بين الشباب والرجال والنساء المتواجدين لدعم إخوانهم الفلسطينيين.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتسخير جميع الإمكانات والمتابعة لحملات الدم، وتسهيل مهمة الفرق العاملة في مركزي الشهداء وأشمون.

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تبرع بالدم المنوفية
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