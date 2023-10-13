حملة تبرع بالدم لصالح فلسطين بالمنوفية

انطلقت حملة التبرع بالدم بمركزي الشهداء وأشمون في محافظة المنوفية، لصالح ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة الفلسطيني، وذلك تلبية لنداء الواجب الوطني والعربي ونصرة أهالي فلسطين من العدوان الغاشم.

بدأ توافد أهالي محافظة المنوفية على سيارات التبرع الموجودة أمام مسجد سيدي شبل بمركز الشهداء، وميدان صيدناوي بمدينة أشمون، وسط حالة من الإقدام والحماس بين الشباب والرجال والنساء المتواجدين لدعم إخوانهم الفلسطينيين.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتسخير جميع الإمكانات والمتابعة لحملات الدم، وتسهيل مهمة الفرق العاملة في مركزي الشهداء وأشمون.