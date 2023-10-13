أول تعليق من الكاتبة ماجدة نور الدين بعد وفاة ابنها أحمد سامى العدل

نشرت الكاتبة ماجدة نور الدين والدة المخرج الراحل أحمد سامى العدل، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منشور كأول تعليق منها بعد وفاة نجلها منذ أيام.

ووجهت الشكر فى المنشور لكل من قدم واجب العزاء وعلقت "أشكر كل من قدم لنا واجب العزاء سواء بالحضور في صلاة الجنازة والمشاركة في مراسم الدفن أو حضور العزاء بصادق الشعور من خلال الاتصال او عبر وسائل الاتصال.. نسأل الله أن يجازيهم عنا خير الجزاء وأن لا يريهم أي مكروه في ذويهم إن المصاب في فقدان ابني كان جللا والألم كبيرا ولكن بفضل الله ثم بفضل ما قدمتموه لنا من تعازيكم الحارة ومواساتكم الحسنة ودعواتكم الصادقة واسترحامكم الجميل وشعوركم النبيل لطيب ذكراه خفف عنا وعن جميع أقاربه الشيء الكثير وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على طيب أصلكم وصادق شعوركم نسأل الله أن يبعد عنكم كل مكروه وأن يجازيكم عنا وعنه خير الجزاء وأن يجعل كل ما بذلتموه من أجلي في ميزان حسناتكم جميعا كما نسأل الله عز وجل أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة إنه على كل شيء قدير.. وأقول للجميع شكر الله سعيكم وعظّم أجركم وجزاكم الله عنا خير الجزاء

وإنا لله وإنا إليه راجعون".

من جانبة قد نشرت شركة العدل جروب بيان تنعى فيه رحيل أحمد سامى العدل، وجاء البيان "“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي”

بعيون دامعة وقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله الإبن العزيز والمخرج "أحمد سامي العدل" منذ قليل داعين الله أن يلهمنا الصبر والسلوان.. سائلين الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.



يذكر أن الفنانة رشا سامى العدل قد أعلنت عن خبر وفاة شقيقها المخرج أحمد سامى العدل منذ أيام، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.