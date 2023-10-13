الرئيس الفلسطيني: نرفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لأن ذلك سيكون "نكبة ثانية"

الجمعة 13/أكتوبر/2023 - 03:37 م

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، اليوم /الجمعة/، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري، معربا عن رفضه الكامل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لأن ذلك سيكون بمثابة نكبة ثانية للشعب الفلسطيني.

وطالب أبو مازن - خلال لقائه في العاصمة الأردنية عمان، وزيير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - بالسماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة، وتوفير المستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك.

وحذر الرئيس الفلسطيني من حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة جراء توقف كافة الخدمات الإنسانية في قطاع غزة، وتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة.

ودعا أبو مازن إلى ضرورة وقف إرهاب المستوطنين في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك التي تتسبب بتصعيد الأوضاع.

وأكد الرئيس الفلسطيني رفض الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين، داعيا لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين.

وقال عباس: "نؤكد على سياسة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، والتي تنبذ العنف وتتمسك بالشرعية الدولية والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا لتحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والاستقلال".

وأكد أبو مازن، خلال اللقاء، أن الأمن والسلام يتحققان من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وضرورة الذهاب للحل السياسي وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية والحرية والاستقلال لشعبنا في دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

