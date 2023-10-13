ماكدونالدز السعودية تتبرأ من نظيرتها بإسرائيل: لا علاقة لنا بما يفعله وكلاء آخرون

أكدت ماكدونالدز السعودية، في بيان لها، أنها شركة سعودية 100%، احترامها والتزامها للمجتمع السعودي، مشددة على أنه لا علاقة لها بما يقوم به وكلاء آخرون خارج المملكة العربية السعودية.

وجاء بيان ماكدونالدز السعودية، بعد الحملة العربية لمقاطعتها، على إثر تقديم نظيرتها في إسرائيل، وجبات مجانية لجنود قوات الاحتلال، التي تعتدي على الفلسطينيين بكل وحشية.

وأوضحت ماكدونالدز السعودية في بيانها: شركة ماكدونالدز العالمية هي شركة مساهمة لا يملكها شخص محدد بل يملكها ملايين من الأشخاص حول العالم بما فيهم عرب ومسلمون وتلتزم ماكدونالدز العالمية بالحياد وعدم تبني أي مواقف سياسية، وذلك حفاظًا على مصالحها التجارية حول العالم.

وتابع: كما نفخر أن ماكدونالدز السعودية هي سعودية %100 مملوكة ومدارة بالكامل من قبل شركة الرياض العالمية للأغذية وشركة علي رضا للأغذية وجميع الأرباح تعود بالكامل للشركتين، وينحصر دور الشركة العالمية فقط في السماح باستخدام العلامة التجارية محليا ومدنا بالخبرة والمعرفة.