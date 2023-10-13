جولد بيليون: الذهب يتجه لأكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس بنسبة 2.8%

أظهر الذهب تماسكا في تداولاته اليوم الجمعة، ليقترب من تسجيل أفضل أسبوع تداول له منذ سبعة أشهر، حيث تستمر التوترات في منطقة الشرق الأوسط من زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن بالإضافة إلى إعادة تقييم الأسواق لبيانات التضخم التي صدرت يوم أمس عن الولايات المتحدة الأمريكية.

تتداول أسعار الذهب الفوري على ارتفاع منذ بداية تداولات اليوم ليسجل ارتفاع بنسبة 0.8% و يتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1883 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد تسجيل انخفاض خلال جلسة الأمس بنسبة 0.3% وعلى المستوى الأسبوعي يقبل الذهب على تسجيل ارتفاع بنسبة 2.8% وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ منتصف شهر مارس الماضي.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي في سعر الذهب اليوم بعد أن عكس كل من الدولار و عوائد السندات الأمريكية حركتها نحو الأسفل خلال جلسة اليوم بعد أداء إيجابي كبير أمس.

وسيطرت بيانات التضخم الأمريكية على أداء الأسواق خلال جلسة أمس الخميس، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر سبتمبر بنسبة 0.4% بأعلى من التوقعات بنسبة 0.3% وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 0.6%، بينما استقر التضخم على المستوى السنوي عند المستوى 3.7% دون تغير عن القراءة السابقة ولكنه أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع إلى المستوى 3.6%.