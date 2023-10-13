دنيا سمير غانم تواصل دعمها بالدعاء للشعب الفلسطيني

تواصل الفنانة دنيا سمير غانم، دعمها للشعب الفلسطيني في الأزمة الحالية للممارسات الإسرائيلية الغاشمة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم صورة لطفل فلسطيني على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "اللهم احفظ الأطفال الأبرياء في الدنيا كلها وهون على أطفال فلسطين الرعب، والقهر، واليتم، والألم، والجوع.. اللهم ارفع البلاء عن أهلنا في فلسطين يا أرحم الراحمين".

وكانت آخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم التي شاركت بها هذا العام المسلسل "جت سليمة" بشخصية "سليمة"، والذي عرض في أبريل 2023، في اطار كوميدي، حيث تدور أحداثه حول فتاة تبدأ بقراءة كتابا قديما وبمجرد قراءته تسافر عبر العديد من الأزمنة المختلفة لتواجه العديد من المواقف الطريفة، وتتوالى الأحداث.

والمسلسل من بطولة الفنانين: محمد سلام، وهالة فاخر، وسلوى خطاب، وخالد الصاوي، وسامي مغاوري، وسلوى محمد علي، ورحاب الجمل، ومايان السيد، وإيمان السيد، وسلوى عثمان، وأحمد فهمي، وأشرف عبدالباقي، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وفتوح أحمد، وعلاء زينهم، وآخرون، ومن تأليف كريم يوسف، وندى عزت، وإخراج إسلام خيري.

