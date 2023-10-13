شهيدان وإصابتان برصاص الاحتلال في طولكرم

استشهد فلسطنيان وأصيب أثنان آخران بجروح اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط مصانع "جيشوري" الاستيطانية، غرب مدينة طولكرم.

وأطلقت قوات الاحتلال الاعيرة النارية بكثافة باتجاه الشبان، الذي خرجوا تنديدا بجرائم الاحتلال بحق شعبنا في غزة والضفة، ما أدى إلى استشهاد شابين وإصابة آخرين بجروح، وجرى نقل المصابين الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

في السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري غرب ضاحية شويكة شمال طولكرم، وحاجز عناب العسكري.