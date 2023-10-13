"حياة كريمة" و"التحالف الوطني" يطلقان حملة للتبرع بالدم لصالح مصابي فلسطين

أطلقت اليوم الجمعة، مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى حملة للتبرع بالدم بمحافظة الاسماعيلية لصالح فلسطين والمتضررين من الفلسطينيين فى غزة.

وتواجدت سيارات التبرع بالدم أمام مسجدي أبوبكر الصديق والمطافي بوسط مدينة الإسماعيلية بمشاركة المئات من متطوعي التحالف ومؤسسة حياة كريمة .

من جانبه أكرم الشافعي مسؤول التحالف الوطني في محافظة الإسماعيلية أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت الحملة اليوم عقب صلاة الظهر في الأماكن المعلن عنها في المحافظة أمام مسجد المطافي وأمام مسجد ابو بكر الصديق.

وتابع: "الجميع يتوافد بمحبة وإخلاص لمساندة ومساعدة الشعب الفلسطيني في محنته التي يمر بها منذ اسبوع" متمنيا السلامة للشعب الفلسطيني.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين .

وانتشرت سيارات بنك الدم مع مسؤولي متطوعي التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي والاهلي أمام مسجد المطافي "المسجد الإسماعيلي" بحي ثان الإسماعيلية وأمام مسجد ابو بكر الصديق بحي اول الإسماعيلية.

وتوافد العشرات من أهالي محافظة الإسماعيلية علي التبرع بالدم عقب الانتهاء من صلاة الجمعة مشاركة للشعب الفلسطيني بعد القصف المستمر علي قطاع غزة لليوم السادس علي التوالي.