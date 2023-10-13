محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف الحملات الموسعة على المنشآت العامة

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفى هذ الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات موسعة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

وقد أسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 105 منشآت، والتحفظ على عدد 11170 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 4348 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ521 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.