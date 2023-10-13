الشعوب العربية تتضامن مع غزة ضد جرائم الإبادة من الاحتلال الإسرائيلي

تشهد الفترة الأخيرة تصاعدًا في التوترات والعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لانتهاكات واضطهاد من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، تبرز تضامن الشعوب العربية مع الشعب الفلسطيني ورفضهم القاطع للاعتداءات وجرائم الحرب المرتكبة ضدهم.

في اليمن، يشاهد العالم بأسره مدى التعاطف والتضامن الكبير الذي يظهره الشعب اليمني تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

وتنظم العديد من الفعاليات والمظاهرات في مختلف المدن اليمنية للتنديد بالاحتلال الإسرائيلي والتعبير عن الدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة الصعوبات التي يواجهها.

من جانبها، تشهد الأردن تضامنًا قويًا مع الفلسطينيين، نظرًا للروابط التاريخية الوثيقة بين البلدين. يشارك الأردنيون في الاحتجاجات الحاشدة والمشاركة في المظاهرات للتنديد بالعدوان الإسرائيلي والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وحرية.

أيضًا، يبدي الشعب العراقي تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية. ينظم العديد من النشطاء والمنظمات العراقية مظاهرات وفعاليات للتعبير عن التضامن والدعم الكامل للقضية الفلسطينية ومستقبل فلسطين الحرة.

وخرج الآلاف وسط بغداد للمشاركة في مظاهرة داعمة للفلسطينيين ومنددة بالقصف الإسرائيلي على غزة، وفق ما أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي.

وفي تونس، تظاهر الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وسياسيون ومحامون وطلاب في وسط العاصمة الخميس، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا للتطبيع مع الدولة العبرية.

واحتشد المتظاهرون الذين رفعوا العلم الفلسطيني ونددوا بالقصف الإسرائيلي على غزة أمام مقر اتحاد الشغل قبل أن يتوجهوا إلى شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة. وردد المتظاهرون شعارات من قبيل: "الشعب يريد تجريم التطبيع" و"مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة" و"فلسطين عربية لا بديل عن البندقية".

من خلال هذه التضامن القوي، يعبر الشعوب العربية عن استنكارها للانتهاكات الإسرائيلية للشعب الفلسطيني. إن هذا التضامن المشترك يعزز الوعي العالمي بحقوق الإنسان والعدالة، ويسهم في الضغط الدولي لوقف الاعتداءات وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.