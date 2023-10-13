"الصحة العالمية" تطالب إسرائيل بإلغاء قرار إجلاء 1.1 مليون شخص من شمال غزة

الجمعة 13/أكتوبر/2023 - 01:55 م

طالب المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جساريفيتش، إسرائيل بإلغاء أوامرها بإجلاء 1.1 مليون شخص يعيشون شمال غزة خلال الـ24 ساعة القادمة ووضع حد للأعمال القتالية والعنف في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة –في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بجنيف- إن المدنيين في غزة لم يعد لديهم مكان آمن للذهاب إليه وذلك مع استمرار الغارات الجوية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أبلغت المنظمة أنه من المستحيل إجلاء المرضى الضعفاء في المستشفيات من شمال غزة.

ولفت إلى أن المستشفيين الرئيسيين في شمال قطاع غزة المستشفى "الإندونيسي" ومستشفى "الشفاء" قد تجاوزت طاقتهما الاستيعابية مجتمعة والبالغة 760 سريرا.. مضيفا أن المرضى يشملون الضعفاء المصابين بالفعل بجروح خطيرة والبالغين والأطفال وحديثي الولادة الذين يعتمدون على أجهزة دعم الحياة في العناية المركزة.

وحذر جساريفيتش من أن النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار، محذرا من وقوع كارثة إنسانية إذا لم يتم إيصال الوقود والمياه والغذاء والإمدادات الصحية والإنسانية المنقذة للحياة بشكل عاجل إلى قطاع غزة وسط الحصار الكامل.

وأشار إلى أن المستشفيات لا تتوفر لها سوى بضع ساعات من الكهرباء كل يوم حيث تضطر إلى تقنين استهلاك احتياطيات الوقود والاعتماد على المولدات للحفاظ على الوظائف الأكثر أهمية.

كما حذر من وجود نقص في كمية الدم في بنوك الدم بمستشفيات قطاع غزة، لافتا إلى إلى نقص في أدوية الأمراض المعدية وغير المعدية لعلاج المرضى.