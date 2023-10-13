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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

خبير: إسرائيل قصفت غزة خلال أقل من أسبوع بأكثر مما قصفته واشنطن في أفغانستان خلال عام

غزة
غزة
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قال مارك جارلاسكو المحقق الأممي السابق في جرائم الحرب: "إسرائيل قصفت غزة خلال أقل من أسبوع واحد بأكثر مما قصفته الولايات المتحدة في أفغانستان خلال عام كامل... منطقة غزة أصغر بكثير، وأكثر كثافة سكانية".

واستشهد بالسجلات العامة للقيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، مبينا أن الولايات المتحدة أسقطت ما يزيد قليلا عن 7423 قنبلة على أفغانستان في غضون عام واحد، وكان هذا أحد أكبر عدد من القنابل التي تم إسقاطها في الحرب.

وذكرت القوات الجوية الإسرائيلية أنها أسقطت حتى الآن 6000 قنبلة على أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية ، وأصابت أكثر من 3600 هدف في الغارات الجوية، حسب صحيفة "واشنطن بوست".

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إسرائيل غزة
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