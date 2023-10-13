برلماني: مصر ملتزمة دائما وأبدا بدعم القضية الفلسطينية

أشاد محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بكلمة الرئيس السيسي خلال حفل تخرج دفعات الكليات العسكرية، قائلا إن الكلمة تعبر عن المصريين وصادرة من زعيم تاريخي للدولة المصرية، والأمة العربية.



وأضاف "محمد إسماعيل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي"، اليوم الجمعة، أن الرئيس السيسي أكد أن مصر ملتزمة دائما وأبدا بدعم القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يدرك تماما الأبعاد الإنسانية، وأبعاد الأمن القومي المصري والعربي والدولي.



كما لفت إلى أن مصر لا تتوانى عن استقبال الأشقاء العرب، ولكن عملية تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، سيعمل على إنهاء القضية الفلسطينية وهو ما لن تسمح به مصر نهائيا.