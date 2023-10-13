خروج الآلاف في مظاهرات بالعراق دعما لغزة

خرجت من العاصمة العراقية بغداد عشرات الآلاف من الموطنين العراقيين في مظاهرة تنديدا لما يحدث في قطاع غزة من حصار إنساني وغارات مستمرة استهدفت المدنين وأودت بحياة الآلاف.

وقال الدكتور جهاد حرب، الباحث السياسي، في مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، إن الدول العربية تمتلك أوراق للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في ظل الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكية، لمحاولة فتح ممر إنساني وبث الاستقرار في المنطقة.

وأوضح أننا شهدنا عددا كبيرا من الشهداء والجرحي وحصار مطبق على غزة ووقف الخدمات الاساسية والمستلزمات الطبية، مع منع امكانية الخروج من قطاع غزة لتلقى العلاج في مكان آخر.