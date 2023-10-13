الفلبين: إعادة الدفعة الأولى من مواطنينا بإسرائيل يوم 16 أكتوبر

الجمعة 13/أكتوبر/2023 - 01:01 م

أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية اليوم /الجمعة/ أن الحكومة ستقوم بإعادة الدفعة الأولى من المواطنين الفلبينيين من إسرائيل في 16 أكتوبر الجاري، وذلك عقب تصاعد وتيرة الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية عن وكيل وزارة الخارجية إدواردو دي فيجا قوله إن 22 مواطنا فلبينيا على الأقل من بين أكثر من 30 ألف فلبيني يتواجدون في إسرائيل، أعربوا عن عزمهم العودة إلى بلادهم عقب تصاعد وتيرة الصراع هناك.

وأضاف دي فيجا أن الرئيس الفلبيني "فرديناند ماركوس الابن" وجه الوزارة والسفارات الفلبينية المعنية بالبحث عن المواطنين الذين لا يزالون في عداد المفقودين.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية أن مواطنا آخر لقى حتفه في إسرائيل ليرتفع بذلك عدد القتلى الفلبينيين في إسرائيل إلى ثلاثة أشخاص.

وقال وكيل وزارة الخارجية إدواردو دي فيجا إن هذه الحالة لسيدة فلبينية تعمل مقدمة رعاية وتبلغ من العمر 49 عاما من مقاطعة "نيجروس أوكسيدنتال"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ عائلتها مضيفا أن ثلاثة مواطنين آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.