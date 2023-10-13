متفوقا على رونالدو وهالاند.. صلاح وصيفا بقائمة أفضل نجوم العالم

أسدل موقع “90 min” الإنجليزي، الستار عن قائمة أفضل لاعبي كرة القدم في العالم خلال الموسم الحالي 2023/2024.

واحتل اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام نجم نادي ريال مدريد الإسباني صدارة جدول الترتيب متفوقًا على الدولي المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الذي جاء في المرتبة الثانية.

وجاء في المركز الثالث هداف نادي إنتر ميلان لاتارو مارتينيز الذي يتفوق على صاحب المرتبة الرابعة النرويجي إيرلينج هالاند قناص مانشستر سيتي الإنجليزي.

وحل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في المرتبة العاشرة رغم انتقاله إلى النصر السعودي بينما تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الخامس عشر.

وجاءت قائمة أفضل 10 لاعبين كالتالي:

1- جود بيلينجهام

2- محمد صلاح

3- لاوتارو مارتينيز

4- إيرلينج هالاند

5- كيليان مبابي

6- رودري

7- هاري كين

8- سيرهو جيراسي

9- سانتياجو خيمنيز

10- كربستيانو رونالدو