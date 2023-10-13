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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

البصل بـ27 جنيها.. تعرف على أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة بأسيوط

لمتابعة الاسواق

تعرف علي اسعار الخضار
تعرف علي اسعار الخضار والفاكهة باسيوط اليوم
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استقرت أسعار الخضار والفاكهة بمحافظة أسيوط صباح اليوم الجمعة، بمختلف الأسواق ومحلات الخضار والفاكهة، وسجل سعر كيلو الطماطم ١٢ جنيها، الخيار ١٢ جنيها والفلفل الرومي ٢٥ جنيها، والشطة ١٥ جنيها، البطاطس ما بين ١٧/٢٠ جنيها والعروس الرومي ٨، العروس بلدي أو أبيض ١٠ جنيهات، الكوسة ١٥ جنيها والقلقاس يصل لـ٢٥ جنيها.

 فيما ارتفع سعر البصل ووصل ٢٧ جنيها والبصل الأخضر ٢٠ جنيها، والملوخية ٥/٨ جنيهات للكيلو، القرنبيط يترواح ما بين ٢٥جنيها لـ٣٠ جنيها والكرومب تصل متوسطة الحجم ٢٥ جنيها.

كما وصل سعر كيلو الموز ٢٠ جنيها، الرومان ١٥ جنيها، العنب ١٧ جنيها، الجوافة ١٥ جنيها، التين ١٧ جنيها والمانجو يبدأ من ٣٥، والعويسي ٥٥ للكيلو، والناعومي ٨٠ جنيها للكيلو، والبرتقال ١٤ جنيها، البلح البرحي ٤٥ جنيها للكيلو التفاح الأصفر بـ50، الكيوي ١٢٠ جنيها للكيلو.

الخضار والفاكهة باسيوط

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أسيوط أسواق الخضار والفاكهة استقرت أسعار صباح اليوم
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