الأحد.. انطلاق الملتقى الدولي الرابع للميكروتياترو بالإسكندرية

تنطلق الدورة الرابعة للمتلقى الدولى للميكروتياترو في مصر، مساء بعد غد الأحد، الموافق ١٥ أكتوبر الجاري، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

يحضر الافتتاح الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور سمير متولى رئيس الملتقى، والدكتورة نبيلة حسن مؤسس الملتقى في مصر، والدكتورة ماجدلينا كروز الملحق الثقافي في المعهد الثقافي الإسباني ثرفانتس بالقاهرة.

يشارك في هذه الدورة ٢٣ عرضا مسرحيا تتنوع بين فرق المسرح الجامعي، والفرق المستقلة، وفرق أكاديمية الفنون، بإجمالي ٢٣ عرضا مسرحيا لنصوص مصرية مؤلفة خصيصا لهذا النوع المسرحي المكثف.

ويستضيف مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، عروض اليوم الأول ١٦ أكتوبر الجاري، والخاصة بعروض الإسكندرية، على أن تستضيف أكاديمية الفنون بالقاهرة باقي العروض حتى الختام في ٢٠ أكتوبر الجاري.