وائل رياض شيتوش يعلن قائمة منتخب مصر للشباب لمعسكر الإسماعيلية

أعلن وائل رياض المدير الفنى لمنتخب مصر للشباب، قائمة اللاعبين للمعسكر الأول الذى يقام بالإسماعيلية، خلال الفترة من 14 حتى 20 أكتوبر الجارى.

شهدت القائمة تواجد كامرون إسماعيل لاعب فريق الشباب بنادى أرسنال الإنجليزى، بعدما نجحت الجهود التى بذلها الجهاز الفنى لضمه لمنتخب مصر، ضمن خطة الجهاز للتنقيب عن أفضل العناصر المحلية والمحترفة ومزدوجي الجنسية لضمها لمنتخب مصر في هذه المرحلة السنية.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار، كالتالى:

في حراسة المرمى: حازم جمال - عبد المنعم تامر - محمد المنشاوي - أحمد جابر.

الدفاع: كامرون إسماعيل - مهاب سامي - حسن أبو المعاطي - معتز محمد - عبد العزيز سعيد - أحمد مجدي - أحمد عابدين - محمد نبيه - حمادة صلاح - محمد سمير - يوسف عبد الحفيظ - محمد إبراهيم.

الوسط: مروان محمود - عبد الرحمن كتكوت - محمد السيد - محمد عبد الناصر - أحمد خضري - يوسف عفيفي - يوسف أحمد حسن - عمر ياسر - أحمد خالد - عمر خضر - يحيى هشام - هادي عامر - كريم حامد - فتحي عموري - عمرو خالد.

الهجوم: حسن صابر - محمد زعلوك - كريم سعيد.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب: وائل رياض مديرًا فنيًا، علاء عبده مدربًا عامًا، وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، وعادل محفوظ مديرًا إداريًا.