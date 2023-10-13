إقبال متوسط على انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية

شهدت انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية إقبالا متوسطا، اليوم الجمعة، خلال الساعات الأولى لفتح باب التصويت.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء بالقليوبية برئاسة الدكتور أحمد أنور كمال أمين صندوق النقابة بالقليوبية ورئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية أن اللجنة لم تتلق شكاوى حتى الآن.

أوضح رئيس لجنة الانتخابات بالقليوبية، أن المنافسات في انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية تجري بين 19 مرشحا بينهم 4 علي مقعد النقيب و9 مرشحين فوق السن و6 مرشحين تحت السن حيث يجري فتح باب الاقتراع من الـ9 صباحا حتى الـ5 مساء تحت إشراف قضائي كامل.

وأشار رئيس لجنة انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية، إلى أنه يجب على الطبيب الذي له حق التصويت أن يكون مسددا للاشتركات حتى عام 2022 ومتاح تسديد الاشتراكات طوال يوم الانتخابات، مشيرا إلى أن التصويت يشمل التجديد النصفي لنقابة أطباء مصر ونقابة أطباء القليوبية وتقام الانتخابات على مستوى الجمهورية فى نفس التوقيت.

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات أن مرشحي الانتخابات كالتالي:

- على مقعد النقيب لفرع القليوبية الأطباء

حمدى الجزار

عبد اللطيف البلشي

علاء جودة

محمد غريب

- الأطباء المرشحون على مقعد نقابة القليوبية أكثر من 15 سنة

أحمد العيوطي

أحمد سعيد عثمان

السيد عبد الستار

رجب فتوح هريدى عماد تبع

فوزى عبد الله

محمد عجلان محمد کمال

مصطفى العزب

- الأطباء المرشحون على مقعد نقابة القليوبية أقل من 15 سنة

إبراهيم الغريب

أسماء بيان

أميرة الجمال

فاتن سلامة

هشام سعید محمد

يسرى زكريا

انتخابات الأطباء

وكيل مديرية الصحة يدلي بصوته

اللجنة المشرفة

طبيبة تدلي بصوتها

انتخابات الأطباء

إقبال الناخبين

انتخابات أطباء القليوبية