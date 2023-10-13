غدا.. "مشاجرات الأطفال المشكلة والحل" ندوة بمكتبة مصر الجديدة

أعلن الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، عن تنظيم ندوة بعنوان "مشاجرات الأطفال المشكلة والحل" أون لاين عبر زوم، وذلك في الساعة 12 ظهرا يوم غد السبت .

تتناول الندوة مشاجرات الأطفال فرغم أنها من أكبر الأمور المُزعجة للآباء والأمهات، إلا أن الأطفال يمكن أن يتعلموا الكثير من اختلافاتهم مع الآخرين.

تدور محاور الندوة حول كيف نجعل من الاختلافات عامل مساعد تساعدهم فى تنمية مهارات التواصل والتعامل مع الآخر، وضرورة الاختلاف لبناء شخصية الأطفال، دور الآباء فى التعامل مع هذا الخلاف وتحوله إلى شكل إيجابى، يقدم الندوة الدكتورة هدير محمد استشارى صحة نفسية وتعديل سلوك.