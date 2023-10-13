التصريح بدفن شاب لقي مصرعه صعقا بالكهرباء في الشرقية

قررت نيابة ببلبيس اليوم الجمعة ، التصريح بدفن جثة شاب لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته نتيجة صعق كهربائي من سلك كهرباء بقرية حفنا التابعة لمركز بلبيس .

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول "محمد ع ال" 26 سنة مقيم قرية حفنا نطاق مركز بلبيس جثة هامدة.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين حدوث وفاته إثر إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية إثر تعرضه لصعق كهربائي وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ علي الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.