بدء انتخابات نقابة الأطباء بالإسكندرية وسط إقبال كبير

بدأت منذ قليل انتخابات نقابة أطباء الإسكندرية الخاصة بـ التجديد النصفى 2023، حيث شهدت النقابة إقبالًا كبيرًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023، والتي انطلقت في تمام الساعة 9 صباحا بنادي أطباء الإسكندرية في منطقة سابا باشا على كورنيش البحر.

تستمر عملية التصويت حتى الخامسة مساء، ويتم الإعلان عن اختيار نقيب لأطباء الإسكندرية وستة من أعضاء المجلس، خلال عملية التصويت والتي تتم في سرية تامة تحت إشراف قضائي كامل.

وأكدت الدكتورة مها غانم، رئيس اللجنة المشرفة في تصريحات صحفية اليوم خاصة بانتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للأطباء بالإسكندرية، إن عملية التصويت تسير بشكل جيد وتتم في تسع لجان فرعية، برئاسة المستشار أحمد عبد الستار، وتحت إشراف قضائي كامل. فإجمالي عدد الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت بالانتخابات يصل عددها إلى 28 ألفا 816 ناخبا.

وأضافت "غانم" أن الانتخابات تتم بين 5 مرشحين على مقعد النقيب وهم الدكتور عبد المنعم فوزي، والدكتورة أميرة أبو العلا، والدكتور عصام يوسف، والدكتور ياسر قشطة، والدكتور أحمد يوسف.

بينما تتم منافسة باقي أعضاء مجلس النقابة «تحت السن» 7 مرشحين، وهم: الدكتور حاتم حمادة، والدكتور محمد حسن، والدكتورة أسماء خليفة، والدكتور مينا أسامة، والدكتورة آمال مبروك، والدكتور إبراهيم الطحان، والدكتور محمد لولبي.

أما عن باقي مقاعد المنافسين وهم 7 مرشحين على ثلاثة مقاعد فوق السن، وهم الدكتور محمد أبو جبل، والدكتور أشرف شريرة، والدكتور ماجد نشأت، والدكتور أحمد صبري، والدكتورة دعاء جنينة، والدكتور أشرف عرفات، والدكتور حسن عبد الرحمن.