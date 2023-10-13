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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة الشرقية يشهد انتخابات نقابة الأطباء ويدلي بصوته

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة يدلي بصوته في انتخابات اطباء الشرقية
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شهد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الإنتخابات التي تجرى بنقابة الأطباء اليوم لاختيار أعضاء النقابة بالشرقية علي عدد ٢ مقاعد فوق السن و٢ مقعد تحت السن بعد فوز الدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية بالتزكية، وكذلك انتخاب النقيب العام وأعضاء النقابة العامة، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، بمقر نقابة المهن الطبية بالزقازيق.

وتابع وكيل الوزارة إدلاء الأطباء بأصواتهم، ووضع ورقة الاقتراع بالصناديق المخصصة لذلك، مع الالتزام التام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقاية من إنتشار الأمراض المعدية.

وأكد "مسعود" أهمية المشاركة في الانتخابات، لكونها واجب وطني، ودورها في إستكمال جميع أركان مؤسسات الدولة، وما تمثله الحياة النقابية من أهمية في المشاركة في القضايا القومية، والإرتقاء بمستوى المهنة الطبية، ورفع كفاءة التدريب والتعليم الطبي، بجانب الدفاع عن حقوق المهنة ورعاية أعضائها، وأيضًا متابعة أداء الأطباء لواجباتهم، وتوفير الخدمة الميسرة للمواطنين.

وقام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالإدلاء بصوته لانتخاب النقيب العام وأعضاء النقابة العامة، متمنيًا التوفيق والنجاح لمن يستحق من أعضاء المهنة المخلصين، بما يحقق المصلحة العامة لبلدنا الغالية وللأطباء، والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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IMG-20231013-WA0012
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أطباء الشرقية الاجراءات الوقائية الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام شوقى مسعود النقابة العامة
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