بالصور.. انعقاد مؤتمر "اللاهوت الأرثوذكسي" في اليونان بحضور ممثلين من جميع الكنائس حول العالم

انعقد المؤتمر العلمي الدولي لمجلة "ثيولوجيا" التابعة للمجمع المقدس لكنيسة اليونان، بحضور الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو والبطريرك المسكوني برثلماوس وممثلي جميع الكنائس الأرثوذكسية تقريبًا.

بدأ المؤتمر أعماله في كاتدرائية أثينا بعنوان "اللاهوت الأرثوذكسي في الطريق إلى الواقع غير المادي للحداثة المتأخرة"، والذي تم تنظيمه بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس هذه المجلة.

جاء في كلمة رئيس أساقفة أثينا وعموم اليونان إيرونيموس: "لقد تأثرت وتشرفت بشكل خاص لأنه، بمناسبة انعقاد المؤتمر بمناسبة الذكرى المئوية لمجلة "ثيولوجيا"، اجتمعنا هنا من جميع أنحاء العالم! التقينا في الكنيسة، وهذا لم يحدث بالصدفة. بالنسبة لنا، يرتبط اللاهوت ارتباطًا وثيقًا بالعبادة".

وأضاف: إن اجتماع اليوم، إلى جانب معناه الأخروي، ينطوي أيضًا على رمزية عميقة مرتبطة بمحتوى المؤتمر نفسه؛ إنه يذكرنا بأهمية المجتمع في العالم الحديث، عالم الواقع الافتراضي، حيث يتم تنفيذ كل شيء تقريبًا بشكل مجهول وغير شخصي وبلا جسد من خلال الآلات. لقد اجتمعنا هنا من أماكن مختلفة بالفعل. نعم، لقد سهلت التكنولوجيا علينا المجيء إلى هنا. لكننا استخدمنا التكنولوجيا كوسيلة، دون أن نسمح لها بأن تملي علينا هدفنا في العالم. كان هدفنا أن نجتمع هنا معًا. كان هدفنا هو حضورنا الجسدي وتواصلنا الشخصي.

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