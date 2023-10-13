وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إسرائيل صباح الجمعة في زيارة تهدف إلى إظهار تضامن الولايات المتحدة معها.

وسيلتقي أوستن مع مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وذلك غداة زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الزيارة تهدف إلى التشديد على "الدعم الراسخ من الولايات المتحدة لشعب إسرائيل والتزامها أن توفر لإسرائيل ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها".

وسيشهد أوستن وصول بعض المساعدات العسكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل.

كما أعلنت واشنطن توجّه حاملة طائرات وسفن حربية إلى شرق البحر المتوسط في خطوة لردع أي طرف إقليمي عن مهاجمة إسرائيل في ظل الحرب الدائرة في غزة.

وأكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية للصحافيين أثناء توجه أوستن إلى إسرائيل "لقد قمنا بزيادة الدعم لهم. وصلت شحنات متعددة إلى إسرائيل من العتاد الذي طلبوه، وستصل شحنة أخرى اليوم والمزيد خلال الأيام المقبلة".

وشدد على أن واشنطن تتعاون مع إسرائيل في قضية الرهائن الذين أسرتهم الحركة، وبينهم العديد من الأجانب. وأوضح "نقوم بتقديم النصائح والمساعدة في هذا الموضوع الدقيق".